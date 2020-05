Rende, Coscarella: "Ben vengano le retrocessioni, ma solo sul campo. Non a tavolino"

“Tutto ciò non credo che sia possibile. È anticostituzionale una proposta del genere”. Fabio Coscarella, numero uno del Rende, promette battaglia dopo le indiscrezioni sulle possibili proposte che la Lega Pro presenterà al prossimo Consiglio Federale: “Non puoi farmi retrocedere quando sul campo ho ancora 24 punti disponibili. Quest'anno Gubbio-Virtus Verona venne fermata a dieci minuti dalla fine per un problema all'arbitro. Quei dieci minuti vennero recuperati diversi giorni dopo, altrimenti il match non sarebbe stato dichiarato concluso. Lo stesso deve valere per il campionato. Qui, per un evento così nefasto, si vuole far retrocedere delle squadre che hanno tutte le possibilità di rimanere in Serie C e che non hanno alcuna voglia di smettere? E poi, chi ha detto che io nell'arco di otto partite non riesca a recuperare i tre punti per poter disputare i playout? Non puoi togliere un diritto così, non è contemplato. - continua Coscarella a Tuttoc.com - Ben vengano le retrocessioni se avverranno sul campo, non si può applicare le retrocessioni a una classifica cristallizzata a ben otto giornate dal termine. Non è pensabile poter infrangere così i sogni di tante società che con mille sacrifici continuano a stare in un campionato difficile come la Serie C. Sono convinto che sia Ghirelli che Gravina non applicheranno decisioni del genere che porterebbero danni economici seri. Ricordo che perderemmo a tavolino lo status di professionisti. E i sicuri danni poi dovrebbero essere risarciti".