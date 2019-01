© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Dopo la cessione di Alessandro Minelli, difensore classe ‘99, al Parma (il giocatore però fino a fine stagione resterà in Calabria) il presidente del Rende Fabio Coscarella ha parlato al sito del club dichiarandosi soddisfatto di questa cessione: “Questo accordo per noi significa aver centrato la mission che ci siamo posti già da qualche anno. Dare l’opportunità a ragazzi come Minelli di spiccare da Rende il salto verso il calcio di serie A è da un lato una soddisfazione importante e dall’altro la consapevolezza che il nostro modo di fare calcio dà risultati importanti