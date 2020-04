Robur Siena, Durio: "Crisi non gravi solo sui calciatori. Tutti dobbiamo fare dei sacrifici"

Anche il presidente della Robur Siena Anna Durio si è detta favorevole al ricorso alla cassa integrazione in questo momento d'emergenza da parte dei club di Serie C: “Può essere un grosso aiuto per le nostre società che come nelle aziende hanno tanti giocatori-dipendenti che prendono stipendi normali, ma è anche una soluzione giusta dal punto di vista umano perché non è giusto che l'emergenza gravi solo sui giocatori. - conclude Durio al Corriere dello Sport - In questo momento di grave crisi, dobbiamo fare tutti quanti dei sacrifici".