Fonte: TuttoC.com

Al termine del pareggio sul campo di Chiavari contro la Virtus Entella, ha parlato il mister della Robur Siena Michele Mignani in conferenza stampa post-match. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale della società bianconera: "Siamo venuti a giocare qua con il nostro spirito, con personalità e con voglia di giocarci la partita. Davanti avevamo la prima in classifica, che ha fatto una partita tosta provando a vincere: abbiamo ribattuto colpo su colpo, nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto avendo un paio di occasioni in ripartenza, di cui una importantissima con Aramu. Il secondo tempo lo abbiamo gestito bene, siamo cresciuti, poi nella parte finale della partita ci siamo abbassati un po’ troppo rischiando su un paio di punizioni e di mischie. Nel complesso è stata una buonissima prestazione che ci permette di portare a casa un punto e lavorare serenamente per la prossima partita, che sarà difficilissima".