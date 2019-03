In merito alle decisioni del giudice sportivo, comunicate in data odierna, l’avvocato Antonio de Rensis, legale della società, dichiara quanto segue:

“La sanzione che è stata emanata nei confronti della presidente Anna Durio e del vice presidente Federico Trani, oltre che nei confronti della società, è molto grave. I fatti, così come riportati nel comunicato, meritano a nostro avviso una revisione, dal momento che quanto accaduto non è stato ricostruito in modo esatto. Il nostro ricorso avrà come obiettivo quello di ripristinare i fatti per come a nostro avviso si sono svolti. Pertanto nei prossimi giorni presenteremo ricorso contro questa sanzione eccezionalmente severa”.