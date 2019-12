Samb, Montero: "Serie C categoria importante. Studio il Genoa di Motta"

Alla prima esperienza da allenatore in Italia, Paolo Montero ha deciso di confrontarsi con una piazza calda e smaniosa di altri palcoscenici come San Benedetto del Tronto. E della sua esperienza alla Sambenedettese, l'ex difensore della Juventus ha parlato al sito ultimouomo.com: "In Italia la Serie C è sempre stata considerata una categoria importante, quando ero giocatore qui e ci trovavamo ad affrontare una squadra della terza serie sapevamo già che sarebbe stato difficile. Nella mia epoca – come oggi, del resto – la Serie C era vista un po’ come un vivaio, tante squadre mandavano i loro giovani qui per farli giocare e valutarli. Considerando i campionati dove ho allenato io, Uruguay e Argentina, la differenza è soprattutto tattica. Per sopravvivere le squadre in Sudamerica devono vendere i giocatori, e li vendono troppo giovani. In Uruguay ci sono delle squadre in cui il giocatore più anziano ha 23 anni".

Si parla poi di personale nell'intervista, ma una nota va al Corso UEFA Pro che sta sostenendo a Coveriano: "Da qualche settimana ho iniziato il corso a Coverciano, e di volta in volta ci focalizziamo su delle squadre. Adesso sto seguendo con molta attenzione il Genoa di Thiago Motta, che oltre a essere un grande allenatore è anche una grandissima persona".