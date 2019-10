Il direttore sportivo della Sambenedettese Pietro Fusco ha parlato ai microfoni di RivieraoggiTV dell’impatto di Paolo Montero sulla squadra: “Il Piacenza è una squadra importante che lo scorso anno ha sfiorato la Serie B e in estate si è rinforzata ulteriormente. È una delle favorite per la promozione anche in questa stagione e noi non abbiamo sfigurato alla loro presenza. Per me quella della Samb è stata una grande prova e ora bisogna continuare così perché c’è tanta strada da fare. Montero è un allenatore top e se lo abbiamo scelto è perché crediamo in lui”.