Sambenedettese, Montero: "Oramai credo che il campionato sia finito"

Paolo Montero, ex difensore della Juventus, oggi tecnico della Sambenedettese in Serie C, è stato intervistato da Eleven Sport in merito alla possibile ripresa del torneo di terza serie. “Credo che ormai il campionato sia finito - spiega -, in Serie C è molto difficile proseguire la stagione per tanti motivi soprattutto per protocolli sanitari. La Samb così come tantissime altre società non ha strutture per poter mettere in pratica i protocolli, così come potrebbe accadere in Serie A”.