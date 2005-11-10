Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 08:19Serie C
26.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Gol e spettacolo come al solito nella domenica di Serie C, che ha visto andare in scena diverse partite valide per l'11ª giornata. Di seguito quanto avvenuto nei tre gironi.

Girone A

La caduta del Cittadella con il Brescia ha ridato vigore alle inseguitrici. Successi infatti per Trento e Arzignano, contro Juventus Nex Gen e Novara. Sorride anche la Pergolettese che, grazie al 2-1 sul Lumezzane, si mantiene nella parte alta della classifica. Scendendo di graduatoria, rifiatano Giana Erminio e Pro Vercelli. Pari infine tra Renate e AlbinoLeffe e tra Lecco e Folgore Caratese.

Girone B

Anche in questo gruppo, nettamente dominato dallo Spezia, un paio di vittorie rinvigoriscono altrettante squadre nella corsa quantomeno al secondo posto. Si tratta di Grosseto e Torres, che hanno la meglio contro Reggiana e Guidonia. Nella giornata di ieri anche un risultato di parità, ovvero lo 0-0 tra Pianese e Forlì.

Girone C

Tre vittorie casalinghe infine nel girone del sud, tra cui il tennistico 6-0 del Catania sul Giugliano. Vincono anche Monopoli e Foggia, per 2-0 contro l'Audace Cerignola e per 1-0 contro la Cavese. Qui ancora due match in programma: oggi in scena Crotone-Casarano e Picerno-Salernitana.

SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1
32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)
Alcione-Carpi 1-2
23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),
Union Brescia-Cittadella 2-1
25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)

Domenica 25 ottobre
Renate-AlbinoLeffe 0-0
Trento-Juventus Next Gen 2-1
32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)
Desenzano-Giana Erminio 1-2
37' Magazzu (G), 47' Santini (D), 75' Ballabio (G)
Arzignano Valchiampo-Novara 2-0
17' Nanni, 90' Romio (A)
Lecco-Folgore Caratese 2-2
25' Capello (L), 29' Cassata (F), 58' Mezsargs (F), 80' Rizzo (L)
Pergolettese-Lumezzane 2-1
41' Anatriello (L), 68' Corti (P), 81' Ferrandino (P)
Pro Vercelli-Ospitaletto 2-1
54' Burruano (P), 66' Galuppini (O), 86' Pagliari (P)

Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Pergolettese 17, Alcione 15, Lecco 14, Albinoleffe 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5

* una partita in più

GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Atalanta U23-Campobasso 1-2
23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia
Sambenedettese-Livorno 2-1
8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)
Spezia-Latina 1-1
15' Mateju (S), 42' Plescia (L)
Vis Pesaro-Ravenna 0-4
8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang
Forlì-Pianese 0-0
Grosseto-Reggiana 2-0
18' Fiorini, 75' Gori
Torres-Guidonia Montecelio 2-0
18' Bunino, 55' Carboni

Classifica: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Inter U23-Sorrento 1-1
71' Starita (S), 84' Zuberek (I)
Scafatese-Barletta 1-0
23' Brunet
Savoia-Cosenza 1-1
66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)

Domenica 25 ottobre
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
38' Cortinovis, 88' Fall
Foggia-Cavese 1-0
88' Ravasio
Catania-Giugliano 6-0
9' Cavuoti, 28' e 35' Coda, 62' Cicerelli, 71' Caturano, 75' Liguori

Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Scafatese 17*, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 14*, Inter U23 14*, Foggia 14, Picerno 12*, Altamura 12, Barletta 11, Casarano 11*, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1*°

* una gara in meno
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie C, il Trento batte la Juventus e si riprende il 2° posto. Vince anche il Monopoli
Immagine news 2
Trento, Tabbiani: "La Serie B un sogno, Fabregas è un allenatore che seguo"
Immagine news 3
Serie C, il programma dell'11ª giornata: spiccano Grosseto-Reggiana e le sfide di Trento e Catania

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
08:19 Serie C
Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Ieri
Immagine news 2
19:34 Serie C
Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine news 3
19:04 Serie CLive TMW
Live TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine news 4
18:41 Serie C
Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine news 5
16:54 Serie C
Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine news 6
16:35 Serie C
Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Immagine news 7
16:04 Serie C
Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro
Immagine news 8
14:35 Serie C
Serie C, il Trento batte la Juventus e si riprende il 2° posto. Vince anche il Monopoli
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 L’ultima nazione al mondo senza una squadra di calcio… fino a oggi: la storia delle Isole Marshall
Immagine top news n.1 Le due facce del Milan Futuro: Bartesaghi è l’esempio perfetto di come lanciare un ragazzo, Camarda no
Immagine top news n.2 Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine top news n.3 I 30 candidati al Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Rodri e Dembelé?
Immagine top news n.4 Com'è andato l'esordio in Serie A del baby gigante del Milan, Sankhoun Diawara
Immagine top news n.5 Inter, è ancora rimonta all'ultimo respiro. Questo Thuram è nel prime
Immagine top news n.6 Juve, vittoria a metà: il secondo tempo resta un campanello d’allarme
Immagine top news n.7 Il Milan scorda l’Europa e mette nei guai l’Udinese. Bartesaghi MVP, Amorim a -4 dall’Inter
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, De Laurentiis e il futuro del club: l'incontro con Aponte può aprire nuovi scenari
Immagine box news Serie A Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"
Immagine box news Serie A Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine box news Serie A Il metro Orsato piace. Ma quello di Inter-Fiorentina (come quello di Bologna) era chiaro ed evidente errore
Immagine box news Serie A Juventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg
Immagine box news Serie A Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento
Serie B
Immagine box news Serie B Il punto sulla Serie B: Palermo vola, Mantova insegue, Modena e Ascoli prove di forza
Immagine box news Serie B Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro