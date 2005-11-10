Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare

Gol e spettacolo come al solito nella domenica di Serie C, che ha visto andare in scena diverse partite valide per l'11ª giornata. Di seguito quanto avvenuto nei tre gironi.

Girone A

La caduta del Cittadella con il Brescia ha ridato vigore alle inseguitrici. Successi infatti per Trento e Arzignano, contro Juventus Nex Gen e Novara. Sorride anche la Pergolettese che, grazie al 2-1 sul Lumezzane, si mantiene nella parte alta della classifica. Scendendo di graduatoria, rifiatano Giana Erminio e Pro Vercelli. Pari infine tra Renate e AlbinoLeffe e tra Lecco e Folgore Caratese.

Girone B

Anche in questo gruppo, nettamente dominato dallo Spezia, un paio di vittorie rinvigoriscono altrettante squadre nella corsa quantomeno al secondo posto. Si tratta di Grosseto e Torres, che hanno la meglio contro Reggiana e Guidonia. Nella giornata di ieri anche un risultato di parità, ovvero lo 0-0 tra Pianese e Forlì.

Girone C

Tre vittorie casalinghe infine nel girone del sud, tra cui il tennistico 6-0 del Catania sul Giugliano. Vincono anche Monopoli e Foggia, per 2-0 contro l'Audace Cerignola e per 1-0 contro la Cavese. Qui ancora due match in programma: oggi in scena Crotone-Casarano e Picerno-Salernitana.

SERIE C - 11ª GIORNATA

GIRONE A

Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1

32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)

Alcione-Carpi 1-2

23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),

Union Brescia-Cittadella 2-1

25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)

Domenica 25 ottobre

Renate-AlbinoLeffe 0-0

Trento-Juventus Next Gen 2-1

32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)

Desenzano-Giana Erminio 1-2

37' Magazzu (G), 47' Santini (D), 75' Ballabio (G)

Arzignano Valchiampo-Novara 2-0

17' Nanni, 90' Romio (A)

Lecco-Folgore Caratese 2-2

25' Capello (L), 29' Cassata (F), 58' Mezsargs (F), 80' Rizzo (L)

Pergolettese-Lumezzane 2-1

41' Anatriello (L), 68' Corti (P), 81' Ferrandino (P)

Pro Vercelli-Ospitaletto 2-1

54' Burruano (P), 66' Galuppini (O), 86' Pagliari (P)

Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Pergolettese 17, Alcione 15, Lecco 14, Albinoleffe 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5

* una partita in più

GIRONE B

Ostiamare-Vado 1-2

54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)

Perugia-Pescara 1-2

1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)

Pineto-Gubbio 1-0

23' Pellegrino

Atalanta U23-Campobasso 1-2

23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia

Sambenedettese-Livorno 2-1

8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)

Spezia-Latina 1-1

15' Mateju (S), 42' Plescia (L)

Vis Pesaro-Ravenna 0-4

8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang

Forlì-Pianese 0-0

Grosseto-Reggiana 2-0

18' Fiorini, 75' Gori

Torres-Guidonia Montecelio 2-0

18' Bunino, 55' Carboni

Classifica: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C

Altamura-Potenza 2-2

4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)

Casertana-Bari 1-1

47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)

Inter U23-Sorrento 1-1

71' Starita (S), 84' Zuberek (I)

Scafatese-Barletta 1-0

23' Brunet

Savoia-Cosenza 1-1

66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)

Domenica 25 ottobre

Monopoli-Audace Cerignola 2-0

38' Cortinovis, 88' Fall

Foggia-Cavese 1-0

88' Ravasio

Catania-Giugliano 6-0

9' Cavuoti, 28' e 35' Coda, 62' Cicerelli, 71' Caturano, 75' Liguori

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30 - Crotone-Casarano

Ore 20.30 - Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Scafatese 17*, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 14*, Inter U23 14*, Foggia 14, Picerno 12*, Altamura 12, Barletta 11, Casarano 11*, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1*°

* una gara in meno

° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva