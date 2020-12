Serie C, Girone B: il Cesena vince nel finale, tris Gubbio! Modena di misura sulla Fermana

Nelle tre gare delle 15 del Girone B di Serie C, il Cesena è riuscito a trionfare per 1-0 in casa del Legnago Salus grazie ad un gol in pieno recupero. Ha vinto 3-1 in trasferta invece il Gubbio, contro il Matelica grazie alle reti di Gomez, Ferrini e Oukhadda. Bene anche il Modena che ha battuto 1-0 la Fermana con gol decisivo di Prezioso.

SERIE C - GIRONE B

Legnano-Salus-Cesena 0-1

Matelica-Gubbio 1-3

Modena-Fermana 1-0