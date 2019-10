Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria tanto sofferta quanto importante quella ottenuta questa sera dal Vicenza ai danni del Cesena. I berici hanno superato per 2-1 i romagnoli nella sfida valida come posticipo del Girone B di serie C. Bianconeri in vantaggio al 21’ con il rigore concesso tra le proteste e realizzato da Sarao. Dieci minuti dopo il pari dei veneti, con Vandeputte bravissimo ad avventarsi sulla corta respinta di Agliardi su conclusione di Zonta. E nella ripresa, al 52’, il sorpasso, dal dischetto, con capitan Giacomelli.

Per effetto del risultato il Vicenza sale al secondo posto a quota 18, a 4 punti di distanza dal Padova. Il Cesena invece resta fermo a quota 10 in ottava posizione.