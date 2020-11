Serie C, Girone C: Potenza e Cavese impattano 4-4, poker anche per la Turris sulla Casertana

Gol e spettacolo nelle gare giocate oggi pomeriggio e valide per l’ottava giornata di Serie C Girone C. La Turris si è imposta per 4-2 sul campo della Casertana: in gol Giannone, Romani, Franco e Pandolfi per gli ospiti inutili le reti di Castaldo e Izzillo. Il Foggia ha battuto di misura il Bari grazie alla rete di Curcio su rigore. Infine spettacolare 4-4 tra Potenza e Cavese: in gol Cianci (doppietta), Di Somma e Baclet per il Potenza, Russotto, Senesi (doppietta) e De Rosa per la Cavese.