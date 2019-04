Serie C, Giudice Sportivo: mano pesante con Spighi, Aramu e Lambrughi

© foto di Andrea Rosito

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 29 Aprile 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SPIGHI MIRCO (TERAMO) perché‚ disinteressandosi completamente del pallone, colpiva con violenza un avversario con il piede a martello provocandogli una ferita che lo costringeva ad abbandonare la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARAMU MATTIA (ROBUR SIENA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara (rapp. A.A.).

LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAFFARA MANUEL (SIRACUSA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

TSONEV RADOSLAV (VITERBESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AGOSTINONE GIUSEPPE (ALESSANDRIA) entrambe per proteste verso l'arbitro.

BENEDETTI ALESSIO (GUBBIO) entrambe per proteste verso l'arbitro.

VETTORI FEDERICO (PONTEDERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

GUGLIELMOTTI DAVIDE (RENATE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 263/654

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RIZZO GIUSEPPE (CATANIA)

FOLORUNSHO IJIENUA MICHAEL (FRANCAVILLA)

ZAMPA ENRICO (MONOPOLI)

GONDO DIOMANDE YANN C (RIETI)

ONESCU DANIEL (VIRTUSVECOMP VERONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAZZARI ANDREA (A.J. FANO)

SBAFFO ALESSANDRO (ALBINOLEFFE)

GATTO ALESSANDRO (ARZACHENA)

GIRON MAXIME FRANCOIS (BISCEGLIE)

STARITA ERNESTO (BISCEGLIE)

CASTALDO LUIGI (CASERTANA)

DE MARCO SIMONE (CASERTANA)

DE RISIO CARLO (CATANZARO)

CHECCHI LORENZO (IMOLESE)

ARMELLINO MARCO (MONZA)

CACIA DANIELE (NOVARA)

QUAINI ALESSANDRO (RENATE)

RADA ARMAND (RENATE)

BLAZE ALLAN JUNIOR (RENDE)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (RIMINI)

MONTANARI ANDREA (RIMINI)

FRICANO GIOVANNI (SIRACUSA)

TURATI MARCO (SIRACUSA)

ALTOBELLI DANIELE (TERNANA)

ALOI SALVATORE (TRAPANI)

DANTI DOMENICO (VIRTUSVECOMP VERONA)