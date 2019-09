© foto di Andrea Rosito

Anche nel gruppo B di Serie C erano quattro le partite in programma oggi alle ore 15. Il Padova, vincendo a Pesaro e aspettando la Reggio Audace più tardi, agguanta il primato. Lo segue, a due punti di distanza, il Vicenza, che ha espugnato con un bel tris Gubbio. Prima vittoria nella competizione per la Virtus Verona, che batte la Triestina e la aggancia in classifica, ancora però nelle zone pericolose. Pareggio tra Fermana e Sambenedettese. Di seguito i risultati delle partite giocate alle 15.

Fermana – Sambenedettese 1-1

Gubbio – Vicenza 0-3

Virtus Verona – Triestina 3-2

Vis Pesaro – Padova 0-2