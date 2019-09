Serie C in movimento: tra esoneri, panchine in bilico e rumors

© foto di Andrea Rosito

Tre sole giornate giocate, ma la Serie C non sta certo a guardare, e i primi movimenti si sono già visti perché, nonostante sia presto per tracciare bilanci, i primi ribaltoni in panchina si sono già visti.

In principio fu Petrone - Sorprendente quanto accaduto a Rimini. La squadra, con le tribolazioni della cessione delle quote societarie, doveva ancora riprendere la preparazione, ma la stessa è slittata per l'addio con Mario Petrone, che proprio pochi mesi prima, a salvezza ottenuta, aveva avuto la conferma per guidare di nuovo i biancorossi. Una risoluzione che sembrava portasse però di nuovo il mister in panchina, anche se il mancato passaggio di proprietà del Rimini non si è fatto, e non c'è quindi stato il (gradito) ritorno.

Il primo vero esonero - Sono bastate due giornate, e a niente è valso il biennale siglato in estate, per il primo vero ribaltone stagionale. Il Monopoli, dopo la sconfitta di Pagani (che seguiva alla vittoria in avvio di campionato), ha esonerato mister Giorgio Roselli, richiamando in panchina Giuseppe Scienza, con il quale in estate non era stato raggiunto l'accordo economico per il prosieguo della stagione. Intesa che invece adesso c'è stata.

Altre panchine in bilico? - Turbolenta giornata in casa Cavese quella di ieri: patron Santoriello ha messo tutti in discussione, compreso mister Francesco Moriero. A oggi la questione sembra rientrata, ma sono tante le incognite. A Bari, parte della tifoseria, sta chiedendo la testa di mister Giovanni Cornacchini, ma la proprietà ha piena fiducia nel tecnico, come la Giana Erminio la ha in Riccardo Maspero: infondate le voci che lo volevano verso l'esonero.