Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 11^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno mercoledì 23 ottobre:

Bari - Catanzaro: Daniele Rutella di Enna (Yoshikawa-Rinaldi)

Catania - Bisceglie: Federico Longo di Paola (Salama-Fontemurato)

Casertana - Monopoli: Sajmir Kumara di Verona (Di Monte-Ciancaglini)

Paganese - Vibonese: Michele Giordano di Novara (Licari-Micalizzi)

Potenza - Cavese: Cristian Cudini di Fermo (Pompei Poentini-Teodori)

Reggina - Picerno: Gianpiero Miele di Nola (Barone-Politi)

Rende - Sicula Leonzio: Mattia Caldera di Como (Bahri-Piazzini)

Rieti - Viterbese: Paolo Bitonti di Bologna (Trinchieri-Lattanzi)

Ternana - Avellino: Matteo Gualtieri di Asti (Dicosta-Cubicciotti)

Virtus Francavilla - Teramo: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Bocca-Fine)