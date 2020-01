© foto di Matteo Papini/Image Sport

La Reggiana, e il Sudtirol, hanno voluto omaggiare questa sera nel posticipo di Serie C la scomparsa della leggenda del basket Kobe Bryant, che aveva vissuto a Reggio Emilia iniziando lì a giocare a pallacanestro. Al 24°, uno dei suoi numeri in carriera, le due squadre si sono infatti fermate. Precedentemente si era osservato anche un minuto di silenzio in sua memoria con diversi striscioni per lui e la figlia, anch’ella scomparsa nell’incidente, che hanno fatto capolino allo stadio.