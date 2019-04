© foto di Federico De Luca

Gionatha Spinesi ha vestito la maglia del Catania dal 2005 al 2009 ed è rimasto un tifoso degli etnei. L'attaccante ha quindi analizzato coi colleghi de La Gazzetta dello Sport l'attuale momento vissuto dai rossazzurri: "Il Catania resta la squadra più forte, potenzialmente, dell'intera Serie C. Aveva scelto un allenatore preparato e vincente come Sottil, mio ex compagno di squadra. Il problema non era il tecnico. A Catania - prosegue affondando il colpo - si vive cavalcando la passione della gente. Non si subisce la pressione e questo è un particolare che fa la differenza. I fischi ci sono perché c'è amore per la squadra. Quello che distrugge è l'indifferenza. Se ti fischiano in 20 mila va bene, se vieni allo stadio e non trovi nessuno allora addio sogni di gloria. Chi indossa la maglia rossazzurra - conclude - non può essere solo bravo, deve avere gli attributi".