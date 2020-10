Tacopina sull'acquisto del Catania: "Deadline? No, non c’è nessuna deadline"

Potrebbe passare di mano il Catania, con l'attuale proprietà che sta ancora trattando con l'ex patron del Venezia Joe Tacopina. Che, ai microfoni del catanista.eu, si è così espresso in merito all'incontro - non positivo - di mercoledì: "Stiamo lavorando duramente. Lo facciamo ogni giorno, ogni minuto e anche stasera lavoreremo. Stiamo analizzando la situazione per capire come portare avanti questa operazione. Deadline? No, non c’è nessuna deadline. Ci sono diverse cose importanti e stiamo cercando di capire come andare avanti perché vogliamo chiudere questo affare".