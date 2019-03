© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha voluto rispondere attraverso Gazzettalucchese.it alle critiche che gli stanno piovendo da più parti, specialmente via social, a causa della sua gestione del caos attorno alla Lucchese: "Per la Lucchese ho fatto e sto facendo anche troppo. Ho incontrato moltissime persone, con situazioni tuttavia che non si concretizzano vista la situazione di fatto in cui versa la società, non certo per colpa del Comune. Anzi, a danno anche del Comune. Per salvare la Lucchese ci vogliono alcune condizioni di fondo: disponibilità di risorse finanziarie immediate (almeno 400.000 euro) e un programma sportivo significativo. Tutte condizioni che fino ad oggi non si sono verificate. Discorsi tanti, buona volontà tanta, fatti pochi. Non ho visto né un piano finanziario né un progetto sportivo. Inoltre la compravendita delle società non si fa in dieci minuti e a Lucca vogliamo gente seria che deve venire con tutte le credenziali in ordine".