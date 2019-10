Teramo, la trasferta non fa per te. E i numeri giocano contro

© foto di Andrea Rosito

Un'estate vissuta al top, un mercato da prima della classe, ma un lungo periodo di adattamento che non ha per ora dato i suoi frutti: il Teramo sta faticando, dopo 9 turni sono 9 i punti conquistati, e una sola vittoria messa in cascina. Un ruolino di marcia ben al di sotto delle aspettative che si erano create intorno alla formazione di Bruno Tedino, chiamata a invertire la rotta.

Numeri negativi - Si parte dalla sconfitta di Potenza, apice di un momento non positivo. Due sole vittorie, tre pareggi, solo otto gol segnati, con le gare in trasferta che sono ancora più sciagurate di quelle interne: in cinque occasioni lontano dal "Bonolis", un solo pareggio, 1-1 contro il Rende. E con solo quella rete segnata - magistrale punizione calciata in porta da Bombagi (per altro da valutare alla ripresa) -, perché fuori casa c'è anche il problema del gol: quello di Catanzaro? Autorete dei giallorossi.

Le prossime gare - Un mese di ottobre che prevede ancora tre turni, comprensivi di infrasettimanale, con il Teramo chiamato proprio in quell'occasione sul campo della Virtus Francavilla; poi due gare interne, contro Paganese e Casertana. Poi di nuovo una gara interna, contro il Bisceglie, ad aprire il mese di novembre. Prima della sfida intensa contro la Ternana, la trasferta di Picerno: ma i punti occorrono ben prima delle Fere.