Ternana, Bandecchi: "La Coppa Italia unico merito sportivo da considerare. Siamo pronti"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne del Corriere dello Sport stadio in merito alla ripresa del campionato di Serie C, anche con la sola disputa di playoff e playout: “Noi siamo pronti per giocare i playoff se decideranno che dovremo giocarli. Sulla riforma, certamente non auspico una Serie C a 60 squadre come quella che abbiamo visto adesso. La Coppa Italia? E’ l’unico vero merito sportivo da considerare. Ci sono due squadre pronte, noi e la Juventus Under 23: non vedo il problema nel chiuderle un mese in albergo e permettere loro di disputare la finale. Il campo verde è quello che segna e decide: non siamo stati ripescati perché eravamo scarsi sul prato verde. Ora invece il campo dice altro”.