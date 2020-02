vedi letture

Ternana, Bandecchi: "Settimana da dimenticare. Ma Gallo non è in discussione"

Dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla il presidente della Ternana Stefano Bandecchi attraverso i suoi social ha analizzato il momento complicato in casa umbra spiegando però che Fabio Gallo non è in discussione: “È stata una settimana difficile e da dimenticare. Abbiamo fatto felice il Bari e anche Monopoli e Reggina. In una settimana abbiamo perso sei punti. Sicuramente non è la serata migliore per tirare delle somme. Questi sono i momenti difficili del gioco del calcio, bisogna mantenere la lucidità. Dobbiamo sapere che abbiamo fatto una cortesia agli altri e dobbiamo programmare il prossimo futuro. - continua Bandecchi come riporta Tuttoc.com - La mia idea è che Gallo non è in discussione, così come non lo è il suo staff. Credo che loro si sentano un po' troppo messi in discussione. Bisogna andare avanti e io mi aspetto dalle tre partite di questa settimana un grande risultato".