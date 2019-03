Ternana, Gallo: "Domani giocherà chi ha il sangue negli occhi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Domenica scorsa sembravano tutti pronti, domani farò delle scelte in base alle indicazioni di questa settimana".

Come riferisce ternananews.it, esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della Ternana Fabio Gallo. Che prosegue poi:

"Parlo sempre contestualizzando la situazione in quel momento, come ho fatto domenica scorsa, dove sono stato molto deluso dalla prestazione. In questo momento la squadra è consapevole di cosa non è stato fatto, bisogna giocare la partita, se non la giochi neanche è inutile.Siamo in una situazione delicata, è chiaro che la salvezza aiuterebbe la trattativa di cessione in un senso importante: io sono qui per cercare di salvare la Ternana e con il mio staff stiamo dando tutte le energie possibili. Il mio è un interesse di questi mesi e il resto è figlio dei risultati che si porteranno a casa".

Sull'assenza dei tifosi: "Il calcio è spettacolo, quando viene a mancare qualcosa di questo spettacolo è sempre una cosa negativa. Posso capire, questa decisione è figlia delle nostre prestazioni in campo".

E conclude poi: "Posso disporre di tutti, sono tutti allo stesso livello. Domani sceglierò in base a quello che vedrò nei loro occhi, che non mentono mai, sceglierò chi ha il sangue negli occhi. La concentrazione deve essere sempre altissima, perché se non lo è allora si prendono gol evitabili. Domani bisogna correre, avere cuore, bisogna giocare la partita.Il rammarico più grande è che dopo aver fatto passi avanti, con una partita siamo tornati indietro di 3, che mi fa arrabbiare, perché puoi non migliorare ogni partita, ma non puoi tornare indietro, la massimo rimani lì, ma non torni indietro".