Al termine della riunione negli spogliatoi della Ternana (dopo il ko col Fano), secondo le informazioni raccolte da Ternana News, mister Gigi De Canio sarebbe stato esonerato.

Al posto dell'allenatore rossoverde, ormai praticamente ex, come riportato precedentemente ci sono due nomi al vaglio del presidente Ranucci e del direttore sportivo Leone: Fabio Gallo e Alessandro Calori.

Al momento pare sia comunque in vantaggio quest'ultimo per la successione di De Canio.