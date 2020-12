Ternana, Vantaggiato: "Il Bari grande rivale, ma attenzione a Teramo e Catanzaro"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Daniele Vantaggiato non ha solo parlato nello specifico della sua Ternana ma anche del campionato del Girone C di Serie C in generale. Raggruppamento che vede le Fere al comando, e il Bari probabilmente unica a contrastarle: "n questo momento sì, però sono convinto che Teramo e Catanzaro hanno la possibilità di venire fuori nel girone di ritorno e quindi di risalire la classifica. Se andremo avanti così, non gli daremo la possibilità di rientrare. Dipendente principalmente da noi".