Ternana, Vantaggiato: "Piedi per terra. Altri club hanno fatto exploit senza arrivare in fondo"

"Per noi è impensabile per ora spingerci troppo avanti. Abbiamo giocato una partita più di altri, c'è il Bari e anche le altre non mollano. Dobbiamo continuare a fare del nostro meglio e poi vediamo": piedi per terra, lo chiede Daniele Vantaggiato.

Dalla colonne del Corriere dello Sport, esordisce così l'attaccante della Ternana, che prosegue poi: "Evitiamo di farci prendere dall'ansia e siamo sereni nel portare avanti il lavoro quotidiano. Cerchiamo di fare il massimo e di prendere il meglio. Il calcio è strano, ne ho viste tante. Ricordo che a Livorno avevamo 12 punti di vantaggio rispetto al Siena che ci ha rimontato: abbiamo vinto il campionato a una giornata dalla fine. Il gruppo ragiona così, non stiamo dietro ai numeri. Vogliamo continuare su questa strada senza guardare troppo avanti. Anche altre squadre hanno fatto grandi exploit senza però arrivare sino in fondo, non c'è nulla di scontato e ne siamo consapevoli".

Ed è questo il segreto per le 11 vittorie consecutive: "Se ci pensi, poi rischi di prendere una batosta. Noi ci prepariamo semplicemente alla prossima partita senza guardarci le spalle né proiettarci al domani".