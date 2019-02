Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l’esonero di Gaetano D’Agostino l’Alessandria è alla ricerca di nuovo allenatore per risollevare la stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Gianluca Atzori, ex di Pro Vercelli, Siena e Reggina fra le altre, è ora in pole come nuovo trainer dei piemontesi. Rimane viva comunque la pista che porta a Giuseppe Sannino, esonerato a gennaio dai greci del Levadiakos.