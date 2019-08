Fonte: Michele Criscitiello

Il centrocampista Abdallah Basit è ormai prossimo ai saluti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore classe ‘99 è infatti pronto a trasferirsi al Benevento in Serie B. In uscita dal club toscano c’è anche un altro centrocampista come Davide Buglio, classe ‘98.