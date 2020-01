Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Possibile cambio di maglia per il 36enne Aniello Cutolo, attaccante attualmente in forza all'Arezzo. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, ci sono in questo momento due proposte sul piatto per lui, una dalla categoria superiore (B), l'altra dalla C: un eventuale ritorno nel Livorno, dove ha giocato in prestito per sei mesi nel 2014/15, o un trasferimento al Catania.