tmw Argurio sulla Ternana: "Si vede la mano di Lucarelli. Sta mostrando tutto il suo valore"

L’ex direttore sportivo del Catania e scout di Juventus, Udinese e Hajduk Christian Argurio nell’intervista rilasciata al nostro sito ha parlato anche della Serie C e in particolare della Ternana di Cristiano Lucarelli, allenatore con cui ha lavorato alle pendici dell’Etna: “Quello di terza serie è un campionato che è solitamente molto duro e in piena pandemia lo è ancora di più. Per questo motivo più che di un calciatore vorrei porre l’attenzione su quanto di buono sta facendo Cristiano Lucarelli a Terni. Assieme all’ottimo lavoro del presidente e del direttore sportivo nella costruzione della squadra Lucarelli sta dimostrando tutto il suo valore. Si vede la sua mano in maniera chiara ed evidente. - Continua Argurio – Gli umbri non saranno un nuovo Monza anche perché questa stagione, così martoriata non può essere paragonata a quella passata. Sicuramente loro e il Bari sono le società favorite nel girone C, con Avellino e Teramo come terze incomode”.