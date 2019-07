TMW - Ascoli, Ganz verso l'addio: ci pensa il Como

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra gli elementi in uscita dall'Ascoli c'è l'attaccante Simone Ganz, per il quale, secondo quanto raccolto da TMW, potrebbe profilarsi un grande ritorno. Sulle sue tracce, infatti, c'è l'ambizioso Como, fresco di promozione in Serie C, nel quale il classe '93 ha militato dal 2014 al 2016. Attesi sviluppi.