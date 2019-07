© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tutto fatto per la nuova avventura di Luca Martinelli, difensore svincolatosi dal Foggia dopo la mancata iscrizione dei Satanelli in Serie C. Secondo quanto raccolto il giocatore ha firmato nelle scorse ore un contratto con il Catanzaro è si trova già in città per prendere contatto con la nuova realtà