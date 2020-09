tmw Foggia, per il dopo Capuano si valuta anche Ametrano

vedi letture

Raffaele Ametrano pronto a ripartire, in cerca di una nuova avventura. L’ex Padova ha avuto dei contatti con il Tabor per sostituire Mauro German Camoranesi, ma le parti non hanno trovato l’accordo. E ora ci pensa il Foggia, nel novero dei nomi valutati per il dopo Capuano c’è anche Raffaele Ametrano...