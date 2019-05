TMW - Juventus U23, un ex campione del mondo per il dopo Zironelli

Fonte: inviato a Torino

Si conclude dopo una stagione l’avventura di Mauro Zironelli sulla panchina della Juventus Under 23. Pioniere sul progetto delle Seconde Squadre, al tecnico va riconosciuto il merito di aver accompagnato tanti giovani nel percorso ultimo di maturazione per affacciarsi al calcio professionistico con maggiore consapevolezza, tenendo botta nei momenti delicati della stagione. Per lui, adesso, potrebbero aprirsi le porte del Padova, intenzionato a pianificare un rapido ritorno in cadetteria.

La panchina bianconera, invece, potrebbe essere occupata da uno degli eroi azzurri del Mondiale 2006. La suggestione Pirlo, presentato al corso di Coverciano dalla Juve, potrebbe trasformarsi in realtà. In alternativa, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe farsi avanti la candidatura di Camoranesi. Mentre per il ritorno di Grosso, tenuto fortemente in considerazione, la strada potrebbe mettersi in salita di fronte a una possibile concorrenza del Perugia in Serie B. Difficilmente, comunque, le riserve sulla nuova guida tecnica saranno sciolte prima dell’ufficialità del nuovo allenatore di prima squadra.