© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monza che lavora al colpo per l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club brianzolo è in fase avanzata di trattativa con la Juventus per l'acquisto di Dany Mota Carvalho, prima punta classe 1998 che in stagione ha messo a referto 20 presenze e sette gol in Serie C con la maglia della formazione Under23 bianconera.