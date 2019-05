© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In attesa di capire quale sarà l'esito dei playoff della Carrarese, qualcosa si muove in chiave mercato attorno al nome di Giuseppe Caccavallo, attaccante dei marmiferi ma di proprietà del Venezia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore ex Catania è finito nel mirino del Pisa per la prossima stagione