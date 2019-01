TMW - Pro Piacenza, svincolo d'autorità per 12 calciatori: lunedì il lodo

© foto di TuttoLegaPro.com

Dodici calciatori e due dirigenti salutano il Pro Piacenza: oggi era in programma il collegio arbitrale che doveva sancire lo svincolo d'autorità per i tesserati del club rossonero che ne avevano fatto richiesta dopo il mancato pagamento degli stipendi da parte della società. Decisione arrivata come da attese: lunedì sarà reso ufficiale il lodo arbitrale che svincolerà gli interessati, alcuni dei quali hanno già trovato l'accordo con altri club.