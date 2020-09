tmw Pro Vercelli, ad un passo l'addio di Bani. Ad attenderlo c'è il Siena in Serie D

Cessione in via di definizione per la Pro Vercelli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW le Bianche Casacche sono pronte a lasciar partire Cristiano Bani, centrocampista classe 1999. Ad attenderlo c'è il nuovo Siena di Alberto Gilardino in Serie D