TMW RADIO - Ag. Mazzocchi: "Il Perugia chiede cifre spropositate.Deve abbassare le pretese"

Intervistato da TMW Radio il procuratore Luigi Lauro si è soffermato anche sul futuro di Pasquale Mazzocchi dato in uscita dal Perugia: “Se il Perugia abbassa le pretese, ci sono molte opportunità per Pasquale. Aspettiamo quello, perché in questo momento vogliono una cifra fuori dal mercato. Stanno ragionando senza logica, ci auguriamo che riprendano il senno per far sì che il ragazzo possa andare via e tornare a giocare in Serie B. - conclude Lauro - Lo vorrebbero in molti ma in questo momento facciamo fatica a parlare col Perugia. Hanno chiesto una cifra spropositata".