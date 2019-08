TMW RADIO - Ds Reggina: "Denis affascinato dalla piazza e dal progetto"

© foto di Federico Gaetano

All’interno della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, è intervenuto il Ds della Reggina Massimo Taibi, che ha immediatamente parlato del gran colpo di mercato, che ha visto German Denis sposare il progetto del club calabrese: “Avevamo in rosa quattro attaccanti importanti per categoria, ma cercavamo un’altra pedina che potesse incidere in area, la storia parla chiaro, lo scorso anno i capocanonnieri sono stati Tavano, Granoche e Castaldo. German sta bene, ha la testa per la categoria, e per convincerlo mi è venuta un’idea: ero a casa a Reggio, mi è venuto in mente il suo profilo, una pazzia assecondata dalla mia dirigenza e con un messaggio su Whatapp l’ho contattato, dopo essermi fatto dare il numero da Sartori. Poi mi ha fatto chiamare da un suo emissario, molto gentile, e il progetto e la piazza lo hanno convinto. Di soldi ne abbiamo parlato solo dopo, era davvero molto entusiasta di venire a Reggio: la sua voglia è pazzesca, il nostro progetto importante perché la Reggina deve tornare dove merita”.

Generalizzando al mercato: “Abbiamo cercato di fare una squadra con gente che questa categoria l’ha vinta e la conosce, e che ha anche una certa esperienza con il Girone C. La squadra è sicuramente importante, Reggio poi ti mette le giuste pressioni perché non ti snerva, ma ti accompagna: ci sono squadre che si giocheranno le prime posizioni, ma anche noi abbiamo allestito una rosa competitiva, poi parlerà il campo”.

Parlando invece di mister Toscano: “Ha un’occasione molto importante, è razionale e ha senso di appartenenza, riesce a far affezionare i tifosi, e questo è fondamentale”.