tmw Reggina, Taibi: "Capisco chi si vuole fermare, ma se la salute lo consentirà si può ripartire"

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, al termine dell'assemblea di Lega, ha espresso il suo pensiero: "Tra i vari argomenti affrontati si è discusso dell’accordo con AIC, delle problematiche dal punto di vista logistico e di salute nel ritornare in campo. I presidenti delle varie società hanno chiesto la restituzione delle fideiussioni versate per questa stagione, cosa corretta in virtù dei problemi economici a cui stanno andando incontro le varie società. Si è parlato dell’eventuale chiusura del campionato a causa del virus, ma in generale di cosa comportasse il fermo del campionato stesso, ma qualsiasi decisione in merito è solo ad appannaggio del Governo e del Consiglio Federale. È stata una assemblea a tratti anche toccante, nella quale ci sono state testimonianze tra cui quella del presidente della Pergolettese a cui va il nostro abbraccio che è stato toccato dalla perdita di persone care a causa del coronavirus. Ad oggi nulla è stato votato e non sono state prese decisioni in merito, in questa prima fase la cosa principale è la salute. Alcuni presidenti hanno manifestato la possibilità di fermarci, capisco il loro punto di vista, ma capisco anche l’intervento di un presidente stimato nel calcio italiano, da me molto apprezzato, che ha dichiarato di prendere in considerazione la possibilità di far ripartire i campionati sempre se le condizioni di salute ce lo permettono con la sicurezza per tutti e se dovessero ripartire i tornei di serie A e B, logicamente con l’approvazione del Governo. Ringrazio il presidente Ghirelli chiarissimo nell’esposizione dei fatti e per essersi messo a disposizione delle società".