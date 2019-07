© foto di Angelo Palmas

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Rimini avrebbe pigiato il piede sull’acceleratore per arrivare ad Alessio Calisto, classe ‘99, del Trastevere. Il giovane terzino mancino si è messo in luce nelle ultima stagione in Serie D con la maglia giallorossa venendo considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nel suo ruolo. Sul calciatore ci sono inoltre, ma più defilate, Renate e Monopoli.