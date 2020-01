© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Cresce l'attesa per il futuro di Luca Zamparo, attualmente in forza al Rimini ma finito nel mirino di Carpi e SudTirol, con gli emiliani in posizione favorita per accoglierlo in questa sessione di mercato.

C'è però un nodo fondamentale da sciogliere, quello legato ai tre tesseramenti stagionali che il calciatore, di proprietà del Parma, ha già avuto (Reggiana e per l'appunto Parma e Rimini): i ducali, come raccolto da TMW, stanno attendendo il parere preventivo della Federazione, che potrebbe considerare il passaggio Parma-Rimini un unico passaggio tecnico, "liberando" così la sua posizione e permettendo il tesseramento del classe '94 al Carpi.

Ricordiamo comunque che l'attaccante, quest'anno, è sceso in campo solo con i romagnoli.