© foto di Giuseppe Scialla

Futuro in Serie C per l'attaccante Luca Orlando. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione ci sono tre società sulle sue tracce; si tratta di Arzignano, Avellino e Rieti, con i laziali a caccia del sostituto di Gondo che ha firmato con il Catanzaro via Lazio. 250 presenze tra i professionisti e 48 gol rappresentano sicuramente un ottimo bigliettino da visita per l'ex bomber della Salernitana.