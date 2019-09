Fonte: Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

Sono ore di riflessione in casa Triestina per quanto riguarda la posizione di Massimo Pavanel. La sconfitta contro la Virtus Verona, la terza consecutiva, ha portato la dirigenza alabardata a riflettere seriamente sul tecnico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in queste ore si sta valutando il da farsi, con lo spogliatoio che ha manifestato alla dirigenza la propria vicinanza all'attuale tecnico.