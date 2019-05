Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

L’attaccante Salvatore Caturano ha parlato a margine della premiazione di oggi in Regione della cavalcata verso la Serie B della Virtus entella: “Per noi è un motivo d’orgoglio essere qui. Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di buono e dimostrato che lottando si possono raggiungere tutti gli obiettivi. Siamo orgogliosi di quanto fatto e ora ci godiamo questo momento, stacchiamo per il meritato riposo per poi da luglio iniziare a preparare il prossimo anno. - continua Caturano – Abbiamo dato un grande segno al mondo dello sport, lottando con grande sacrificio dopo tutto quello che abbiamo passato. Così siamo riusciti a vincere. Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi a ricevere il riconoscimento della Regione, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, di questa squadra e di questa società”.

Il gruppo è stato proprio uno dei segreti di una stagione travagliata

“Il gruppo è stato fondamentale, avevo già vinto il campionato di C l’anno scorso con il Lecce e anche in quel caso l’unione nello spogliatoio era stata l’arma in più. Quest’anno ci siamo aiutati l’un l’altro per raggiungere il nostro obiettivo e ora ci godiamo meritatamente il momento”.