TMW - Vibonese, fatta per Zaccagno del Toro. Battuta la Pistoiese

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in arrivo per la Vibonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club calabrese avrebbe praticamente chiuso l'operazione per l'arrivo di Andrea Zaccagno, portiere classe 1997 di rientro dopo la prima parte di stagione vissuta al Pro Piacenza. Battuta la concorrenza della Pistoiese.