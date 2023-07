ufficiale Torres, rinforzo fra i pali: dal Rimini arriva il portiere Zaccagno

Un ulteriore rinforzo tra i pali per la Torres: c'è la firma Andrea Zaccagno, portiere che la scorsa stagione ha difeso la porta del Rimini.

Classe 1997, alto 183 cm nato a Padova, cresce proprio nel settore giovanile dei biancoscudati per poi passare al Torino, dove gioca nella primavera e vince lo scudetto di categoria. Nella stagione 2016/17 va alla Pro Vercelli in Serie B dove mette a referto 2 presenze. In questa stagione Zaccagno gioca con la Nazionale under 20 da titolare il mondiale nel quale l’Italia arriva terza. Nelle 3 stagioni successive milita in terza serie con le maglie di Pistoiese, Pro Piacenza e Vibonese, per poi tornare al Torino in Serie A, senza tuttavia esordire. Poi due stagioni prima a Chiavari con l’Entella e poi alla Cremonese in Serie B, sempre da secondo, anche perché bloccato da un lungo infortunio ad una spalla. L’anno scorso torna in Lega Pro da titolare e si distingue nella stagione del Rimini.

Ora la chiamata della Torres. Ad Andrea Zaccagno va il grande in bocca al lupo della società per la nuova avventura in magia rossoblú.