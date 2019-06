© foto di Federico Gaetano

La Triestina ripartirà da Massimo Pavanel. Nell’incontro di quest’oggi infatti l’allenatore e l’amministratore unico Mauro Milanese hanno appianato le loro divergenze trovando l’accordo per continuare assieme, allontanando così le voci che volevano Pavanel diretto verso altri lidi. “Lo avevo già confermato domenica sera, per me non ci sono mai stati dubbi. Ci siamo incontrati per mettere fine alle voci che sono circolate in questi giorni. - ha commentato Milanese a Trivenetogoal.it - Il contratto prolungato? Non ne abbiamo parlato. Sarà il nostro allenatore anche per la prossima stagione”.